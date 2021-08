Red Ronnie duro coi Maneskin che spingono il siero ‘sperimentale’: sbottano i Tiromancino

Una polemica che è apparsa inosservata ai più, ma che in queste ore ha presentato interessanti note di colore, a proposito della dura presa di posizione da parte di Red Ronnie nei confronti dei Maneskin. Come tutti sanno, grazie anche ad una chiara uscita presa in esame alcune settimane fa, il gruppo che ha vinto Eurovision ed il Festival di Sanremo si è apertamente schierato a favore dei vaccini, al punto da paragonare i cosiddetti NoVax ai terrapiattisti. Approccio evidentemente poco apprezzato dal noto giornalista.

Perché Red Ronnie ce l’ha coi Maneskin e come hanno risposto i Tiromancino

Come sono andate le cose nella giornata di mercoledì? Riassumendo, Red Ronnie ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un articolo che rimanda all’analisi di Visionetv nei confronti dei Maneskin. Il sito in questione, per intenderci, di recente ha pubblicato un articolo in cui si parla della “strana estate dei malori“. Insinuando in modo piuttosto palese che i suddetti problemi fossero causa più o meno diretta dei vaccini.

Accedendo all’articolo, sposato al 100% da Red Ronnie, in quanto i Maneskin tra le altre cose sarebbero pronti a seguire “gli ordini dall’alto“, si scopre che tra le mancanze del gruppo dell’anno ci sarebbe quella di aver spinto il cosiddetto siero sperimentale. E poco importa se proprio in settimana l’ISS abbia dimostrato a tutti perché questa definizione sia del tutto sbagliata, a proposito dei vaccini attualmente utilizzati per fronteggiare il Covid. Ancor più interessante, tra i commenti al post di Red Ronnie, la secca risposta dei Tiromancino:

“Io credo che questo articolo sia solo un insieme di grosse idiozie spalmate con il solito livore tutto italiano che puntualmente si scatena nei confronti di ciò che riesce ad emergere. Questi ragazzi hanno imposto la loro musica e la loro personalità. Non si riesce a mandare giù?? Fa male vero ??? Chiaro! in questo paese funziona così. Chi scrive è palesemente un rosicone che si nasconde dietro i soliti complotti di cui non se ne può più. Mi sorprende che tu Red dia spazio a queste cose, dopo una vita nella musica non sei stanco di certe dinamiche ? Mah“.

La reazione dei Tiromancino al post di Red Ronnie contro i Maneskin la potete consultare attraverso il link Facebook riportata in precedenza. Premesso che ognuno è libero di scegliere se vaccinarsi o meno, sarebbe quantomeno preferibile evitare etichette per il siero del tutto inappropriate.

