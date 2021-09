Reazione singolare di Montesano al flop della protesta NoVax: “Non sono caduti in trappola”

Stanno circolando alcuni meme sui social a proposito di presunte dichiarazioni di Enrico Montesano, chiamato a commentare il flop delle manifestazioni NoVax andate in scena due giorni fa presso alcune stazioni in Italia. Abbiamo già parlato delle possibili chiavi di lettura relative all’insuccesso dell’evento con altro articolo, anche se alcune appaiono francamente fantasiose. Eppure, ad una di queste pare associarsi il pensiero dell’attore, noto per le sue posizioni non propriamente favorevoli al noto siero concepito contro il Covid.

Cosa pensa Montesano dell’insuccesso delle proteste NoVax

In particolare, sono arrivate in queste ore alcune dichiarazioni di Enrico Montesano che trovano riscontro, effettivamente, sul web. L’attore ha parlato della scarsa affluenza presso i punti di ritrovo che erano stati fissati mercoledì scorso dai NoVax e da coloro che sono contrari al green pass. A suo dire, il fatto che siano state registrate poche presenze rappresenta un merito per i gruppi e non una brutta figura, come riportato da alcuni organi di stampa. Questo, più in particolare, un estratto della sua intervista:

“Flop della manifestazione no vax e no Green pass? Assolutamente no: hanno fatto benissimo a non presentarsi, non sono caduti nella trappola. I cosiddetti no vax, anche se io non amo chiamarli così, perché sono piuttosto ‘no terapie geniche’, hanno capito che se entrano in quella dimensione sono fritti, perché cadono nel torto”.

Le parole di Montesano sulla protesta NoVax non andata a buon fine sono state rilasciate ad Adnkronos e, come si può facilmente immaginare, hanno innescato reazioni contrastanti sui social. Come avviene spesso e volentieri quando l’attore si espone su queste tematiche. Da un lato chi gli dà ragione, provando a minimizzare i risultati di mercoledì, mentre altri tendono al “trollaggio”, utilizzando un termine molto diffuso in questi ambienti.

Vedremo come andranno le cose in futuro, in occasione di ulteriori eventi NoVax attualmente in fase di organizzazione. A quel punto avremo modo di registrare nuovamente la replica di Enrico Montesano, sperando che qualsiasi protesta rientri sempre nel campo della legalità, senza mettere in discussione l’ordine pubblico.

