Reazione di Selvaggia Lucarelli a squallide battute sessiste di Andrea Colombini e Sandro Torella

Arriva la prima reazione di Selvaggia Lucarelli alle incomprensibili uscite sessiste, con battute squallide annesse, pervenute da Andrea Colombini e Sandro Torella. Si fa davvero fatica a spiegare le uscite di personaggi che, bene o male, nel loro piccolo hanno un discreto seguito. Proviamo a ricostruire l’accaduto, in attesa che dai diretti interessati arrivino eventualmente repliche ufficiali. Qualcuno spera anche nelle “scuse“, ma allo stato attuale non possiamo dare nulla per scontato.

Prima replica ufficiale di Selvaggia Lucarelli a squallide battute sessiste di Andrea Colombini e Sandro Torella

Ora, non è un mistero che Selvaggia Lucarelli sia personaggio divisivo. Talvolta, a detta di qualcuno, dalla polemica facile, come abbiamo osservato poche settimane fa a proposito dello scambio di battute a distanza con Massimo Giletti inviato in Ucraina. Detto questo, a prescindere che si possa essere d’accordo o meno con le sue posizioni, non è ammissibile nel 2022 imbattersi in frasi come quelle pronunciate durante una diretta social da Andrea Colombini e Sandro Torella.

Qualcuno probabilmente non sa di chi stiamo parlando. Come evidenziato dalla stessa Selvaggia Lucarelli con un post su Facebook, necessario per denunciare l’accaduto, ci riferiamo al direttore artistico del teatro Duse (Sandro Torella) a Roma e al candidato sindaco a Lucca (Andrea Colombini).

Si spazia tra un “Non ha peli sulla lingua e se ce li ha vai a capire di chi sono” ed un “Hai sempre il latte alla bocca, speriamo che sia latte”. Ovviamente riferito a Selvaggia Lucarelli. Al punto che anche alcuni fan di Sandro Torella e Andrea Colombini non hanno apprezzato:

“Le battute sessiste le potevi evitare, veramente disgustoso spero che la Lucarelli vi denunci. Le opinioni diverse ci sono sempre state ma quello che ho ascoltato è veramente squallido. Se qualcuno facesse una battuta del genere su tua madre o tua sorella come ti sentiresti? O magari su tua figlia“. Staremo a vedere se ci saranno o meno denunce da parte di Selvaggia Lucarelli.

