Re Carlo III dovrebbe andare a parlare con gli alieni: questa la teoria del produttore televisivo Mark Christopher Lee, appassionato ufologo e autore di diversi documentari e film al riguardo.



Mark Lee crede negli UFO, Carlo III, secondo lo stesso Lee, è un appassionato ufologo che ha speso, ancor bambino, giornate ascoltando il padre leggergli libri di miti e leggende sugli alieni.

La soluzione? Quando gli UFO arriveranno, e per Mark Lee potrebbero farlo presto, molto presto (si parla di un anno), bisognerà mandarci Carlo III

Re Carlo III dovrebbe andare a parlare con gli alieni: parola di produttore televisivo

Il fatto che recentemente Mark Christopher Lee abbia tirato fuori dal cilindro un documentario di 60 minuti dedicato alla passione ufologica dei Reali potrebbe far pensare ad uno stunt pubblicitario per lanciare il suo film proponendo il suo appassionato di UFO preferito (e citato nel documentario) come ambasciatore del Pianeta Terra.

Ma in ogni caso, tutto questo rende la cosa più divertente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.