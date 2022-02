Raz Degan morto per cancro: titoli sulla malattia smentiti e giornalismo non pervenuto

Ci troviamo di fronte ad una notizia assolutamente dal titolo ingannevole e che purtroppo come sempre accade viene travisata e diffusa sui social senza conoscere realmente l’accaduto e nel dettaglio parliamo di Raz Degan morto per il cancro. Diversi siti hanno infatti riportato un evento spiacevole capitato all’ormai ex modello israeliano per avere quanti più click possibili con dei titoli ingannevoli sulla malattia.

Smentiamo che Raz Degan sia morto per il cancro: clickbait sulla malattia

Storia che ricorda quella di Michelle Hunziker, analizzata pochi giorni fa. Il problema è che molti utenti tendono a fermarsi proprio al titolo, senza approfondire realmente ciò che viene spiegato all’interno dell’articolo, diffondendo in questo modo fake news. La notizia di Raz Degan morto per il cancro non è ovviamente vera, ma in realtà è solo il titolo ad evidenziare come il giornalismo sia ormai morto.

Leggendo infatti in modo approfondito la notizia che presenta questo titolo fortemente ingannevole, si parla di un periodo della vita di Raz Degan piuttosto complicato, quando fu costretto a dire addio al suo amico fedele a quattro zampe perché ucciso dal cancro. Un episodio che Degan raccontò durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi nel 2017, tra l’altro ne uscì vincitore grazie ad una strategia di isolamento dal resto del gruppo.

Un naufrago perfetto, solitario e misterioso che riuscì ad avere la meglio sugli altri concorrenti. Durante quest’esperienza rivelò anche quell’aneddoto davvero triste con la morte del suo cane per colpa del cancro. Questa storia è stata raccontata nuovamente da alcuni siti, ma il problema è aver realizzato un titolo clickbait che ha creato solo confusione tra gli utenti, i quali chiaramente non hanno approfondito l’argomento.

Il titolo utilizzato da alcuni siti infatti riguardava Raz Degan morto per il cancro, facendo capire come l’ex modello israeliano fosse stato stroncato da un brutto male. Il protagonista invece di questa vicenda risulta essere il suo cane. Un brutto modo di fare informazione che purtroppo sta proliferando sempre più nel mondo del web, ma questo non è assolutamente giornalismo.

Utilizzare titoli fuorvianti solo per attirare più utenti è un colpo basso per chi lavora seriamente in quest’ambito. Niente Raz Degan morto di cancro dopo una lunga malattia, per farvela breve.

