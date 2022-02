Rayan non ce l’ha fatta. Morto il bambino estratto dal pozzo in Marocco

Rayan non ce l’ha fatta: bastano queste parole ad esprimere il cordoglio.

Una storia equiparata alla storia del piccolo Alfredino Rampi, ma che speravamo avesse un esito migliore.

Esito che non è arrivato.

Si era allontanato per giocare nei campi, nella zona rurale vicino alla città marocchina di Chefchauen, ricorda TGCom24. Ma come per il piccolo Alfredino, il gioco ha avuto un esito crudele. Il piccolo Rayan, 5 anni non sarebbe più tornato, caduto in un pozzo profondo 60 metri.

Le operazioni di soccorso, frenetiche, si sono protratte da martedì ad oggi.

La speranza, il tentativo di scavare un pozzo parallelo per recuperare il piccolo, i tentativi di portargli ossigeno, conforto, cibo.

Un salvataggio che sembrava certo, un momento di esultanza e poi la fine.

Rayan non ce l’ha fatta.

Lo si apprende da una nota ufficiale dell’ufficio del protocollo del re del Marocco.

Morte riportata da un laconico Tweet della stampa locale con le parole

“Dopo cinque giorni il piccolo Rayan torna alla misericordia di Dio. Da lui veniamo, a lui torneremo”

Il re Mohammed VI ha telefonato ai genitori per porgere le proprie condoglianze.

Per un salvataggio che ha sfidato la roccia e il tempo, ma non è riuscito ad essere compiuto in tempo.

