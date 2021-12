Raj Ducci espulso da Fratelli d’Italia. Il responsabile del partito di Giorgia Meloni a Fino Mornasco aveva postato su Instagram un’infografica ad alto tasso omofobo, classista e con inserti di body shaming. Per questo il contenuto è stato condannato dagli stessi compagni di partito, che in un comunicato hanno reso noto l’allontanamento di Ducci.

Questo il contenuto del post:

“Noi abbiamo un taglio decente. Voi vi fate i rasta; noi ci alleniamo, voi dormite in un centro sociale; noi lavoriamo, voi occupate i parchetti e i marciapiedi; noi vestiamo con rigore, voi vestite stracci che toccano per terra noi beviamo in compagnia, voi avete problemi di tossicodipendenza; noi studiamo, voi sbraitate slogan; noi siamo puliti, voi siete sporchi; noi siamo belli e lo sono anche le nostre donne; voi siete unti, brutti e vi fa schifo la f**a. È questione di stile…e questo perché noi siamo uomini, voi siete zecche”.

In questo momento il profilo Instagram di Raj Ducci è privato, e per poter accedere ai contenuti è necessario inviare una richiesta di autorizzazione.

Venerdì 17 dicembre a Fino Mornasco (Como), la mostra sui migranti “C’è una nave che parte da casa mia”, organizzata dal Coordinamento Comasco per la Pace con il patrocinio del Comune era stata presa di mira dai militanti di Fratelli d’Italia con uno striscione che recitava: “La nave parte da casa tua, ma i clandestini sono a casa mia”.

L’intervento di Fratelli d’Italia, come si può immaginare, ha sollevato non poche polemiche e il post di Raj Ducci è arrivato nelle ore immediatamente successive. La notizia è stata ripresa dalla stampa locale.

Il coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Fino Mornasco Stefano Molinari ha fatto sapere alla redazione di Como Zero Raj Ducci è stato allontanato dal partito:

In riferimento al post pubblicato (Noi belli…) dal sig. Raj Ducci sul proprio profilo Instagram, ripreso da inoltre da organi di stampa, sono a ribadire la completa e totale condanna di tali dichiarazioni che non rispecchiano in nessun modo i valori di Fratelli d’Italia.

Valori ribaditi nel codice etico del partito che tutti devono sottoscrivere al momento della adesione allo stesso.

Il rispetto delle persone, la lotta alle discriminazioni sono parte integrante dei nostri valori che non possono in nessun modo e da nessuno essere messi in discussione.

Le gravi affermazioni di Ducci mi hanno portato senza esitazione alla decisione per una sua espulsione immediata dal partito e al commissariamento del circolo di Fino Mornasco che sarà da oggi guidato da Alberto Di Turi, responsabile provinciale dipartimento organizzazione.