Raffaella Regoli si auto-sospende da ‘Fuori dal coro’, Mario Giordano taglia corto: cosa sappiamo

Serve necessariamente un approfondimento, per quanto concerne la storia di Raffaella Regoli. Giornalista che da sempre produce servizi completi ed interessanti per il pubblico a ‘Fuori dal coro’, congedata in diretta tv da Mario Giordano durante la puntata del 15 febbraio. Dopo le bufale delle scorse settimane sul programma di Rete 4, come abbiamo osservato di recente a cavallo del Festival di Sanremo, abbiamo dunque un nuovo caso che dobbiamo per forza di cose prendere in esame.

Cosa è successo alla giornalista Raffaella Regoli: non collabora più con ‘Fuori dal coro’ e Mario Giordano

La storia ha assunto strani contorni dopo le indiscrezioni che sono state fornite da Alberto Dandolo. Stiamo parlando di un giornalista di Dagospia, da molti definito uno dei massimi esperti di gossip televisivi in Italia. A suo dire, infatti, dopo il servizio preparato da Raffaella Regoli e andato in onda a ‘Fuori dal coro’ doveva arrivare l’annuncio da parte della cronista. Evidentemente contraria al green pass, infatti, la diretta interessata avrebbe deciso di fare un passo indietro e di lasciare la trasmissione.

Come sono andate realmente le cose? Consultando la puntata intera di ‘Fuori dal coro’, come sempre disponibile sul sito di Mediaset, è possibile osservare che il servizio di Raffaella Regoli in realtà sia andato in onda regolarmente attorno al minuto 10. Quello che manca, però, è il suo annuncio di auto-sospensione, visto che al minuto 13 osserviamo Mario Giordano salutare la collega, per poi ringraziarla alla luce degli ultimi due anni di collaborazione.

Non è dato sapere se Raffaella Regoli abbia effettivamente lasciato un messaggio di auto-sospensione per i telespettatori e se, di conseguenza, Mario Giordano o la produzione di ‘Fuori dal coro’ abbiano deciso di censurarlo. Ricapitolando, il servizio c’è, così come l’interruzione della collaborazione tra le parti, mentre manca il tassello finale, sul quale nessuno può avere certezze.

