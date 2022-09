Radiato l’arbitro Marcenaro di Pozzuoli da Rocchi ed esonero di Allegri: quante invenzioni

Stanno prendendo piede voci assolutamente fuori controllo, in queste ore, sull’arbitro Marcenaro radiato da Rocchi, senza dimenticare il fantomatico esonero di Allegri. Due facce della stessa medaglia, in nome di notizie assolutamente prive di fonti, con le quali possiamo aggiungere altri tasselli alle considerazioni fatte nella notte dopo il match tra Juventus e Salernitana. Nello specifico, come precisato con il nostro articolo, non ci sono i presupposti per la ripetizione della partita a causa del protocollo che regola l’utilizzo del VAR.

Voci secondo cui sarebbe stato radiato l’arbitro Marcenaro di Pozzuoli da Rocchi, oltre all’esonero di Allegri

Andiamo con ordine, perché c’è da rispondere sia a chi ritiene che sia stato radiato l’arbitro Marcenaro di Pozzuoli da Rocchi, fino ad arrivare all’indiscrezione in merito al presunto esonero di Allegri. Insomma, quante invenzioni oggi. Partiamo proprio dall’indiscrezione secondo cui il direttore di gara apparterrebbe alla sezione di Pozzuoli, con il sospetto da parte dei tifosi bianconeri che le sue decisioni abbiano deliberatamente avvantaggiato il Napoli.

Le cose non stanno così, considerando che su WikiPedia possiamo risalire ad informazioni differenti. Marcenaro, infatti, è nato a Genova e la sua sezione di riferimento è proprio quella del capoluogo ligure. A questo aggiungiamo che sia una fake news la storia della radiazione. Anzi, proprio oggi il Corriere dello Sport ha ricordato che secondo Rocchi sarebbe uno degli arbitri più promettenti in circolazione. Un riconoscimento non di poco conto, per un giovane direttore di gara che sta cercando di scalare posizioni.

Al netto dell’errore di ieri sera, soprattutto sul fronte VAR, non sono previsti per ora particolari provvedimenti nei suoi confronti. Lo stesso va detto a proposito dell’allenatore della Juventus, visto che si parla tanto dell’esonero di Allegri. I bianconeri non ingranano e la situazione non è semplice, ma considerando anche il suo pesante contratto, l’ipotesi va al momento esclusa nel modo più assoluto.

