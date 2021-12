Radiata Barbara Balanzoni dall’Ordine dei Medici di Bugliano: presa in giro non colta

Sta facendo rumore la notizia che vede Barbara Balanzoni radiata dall’Ordine dei Medici di Bugliano, a causa delle sue posizioni non favorevoli al vaccino Covid. Una vicenda che ha creato sui social non pochi malumori, da parte di coloro che da tempo sostengono le sue tesi. Se da un lato era vera la storia della segnalazione nei confronti dell’anestetista diventata famosa nel corso della pandemia, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, allo stesso tempo occorrono assolutamente dei chiarimenti oggi.

Qualcuno crede che Barbara Balanzoni sia stata radiata dall’Ordine dei Medici di Bugliano

La questione è molto semplice. Il terremoto social è stato innescato da un post pubblicato su Twitter dal Comune di Bugliano, che apparentemente avrebbe confermato che Barbara Balazoni sia stata radiata dall’Ordine dei Medici della cittadina toscana. Peccato che il suddetto Ordine non esista, in quanto lo stesso Comune è frutto di un’invenzione. Tutto è riconducibile a quella che in rete viene definita “trollata” allo scopo di indignare per nulla coloro che sono soliti non approfondire determinate notizie.

Dunque, siamo al cospetto dell’ennesima prova secondo cui in tanti tendono a credere a tutto. La storia di Barbara Balanzoni radiata dall’Ordine dei Medici di Bugliano e i relativi commenti dei NoVax, irritati per una decisione apparentemente a favore della dittatura sanitaria tanto decantata in questi mesi, a conti fatti, è lo specchio del momento storico che stiamo vivendo. Una fase in cui il titolo ad effetto ha più importanza dell’approfondimento e dell’effettiva ricerca della verità. Soprattutto qui in Italia.

Dunque, occhio a quello che trovate in rete, in quanto da anni hanno preso piede i cosiddetti troll, che si prendono gioco di coloro che non hanno particolare dimestichezza con queste dinamiche. La storia di Barbara Balanzoni radiata dall’Ordine dei Medici di Bugliano, per certi versi, è una bufala. Qualcuno preferisce definire tutto come uno scherzo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.