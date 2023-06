Questo video non ritrae un contadino che sparge letame su un rave abusivo

Il video che ci avete segnalato non ritrae un contadino che sparge letame su un rave abusivo. Ritrae una storia ancora più bizzarra, ancorché molto meno viralizzabile.

Ovviamente, la falsificazione della storia si deve al fatto che in Italia il “decreto RAVE”, il giro di vite sui rave party e sui ritrovi abusivi ha suscitato una maggiore attenzione mediatica di vicende percepite come distanti e lontane.

Il video ritrae una protesta dell’attrice Emma Thompson funestata dal proprietario del terreno dove la stessa si poneva.

Siamo nell’aprile del 2016, e le sorelle Thompson, Emma e Sophie organizzano una puntata parodia di Celebrity Bake-Off, show al quale aveva partecipato Sophie, su un terreno interessato da operazioni di fracking e inibito ai protestatori per ordine del tribunale dal 2014.

Come si può vedere dal video la protesta infatti appare invero sin troppo modesta per essere un rave party: come documentato e descritto sul sito di GreenPeace, le due sorelle si sono presentate sul terreno con una cucina ecologica con strumenti alimentati da energie solari e rinnovabili organizzando un “Celebrity Frack-Off”.

Nella pratica, un ritrovo di contestatori contro le politiche di fracking nella zona in cui Sophie Thompson e altri volontari distribuivano tortine e altri dolci cucinati sul momento.

Nel pomeriggio del 27 Aprile il proprietario del terreno, agricoltore che aveva ceduto in leasing alla compagnia di fracking il suo terreno sito nel Lancashire, nelle vicinanze di Preston, ha invece deciso di cercare di allontanare i contestatori a suo modo, spargendo liquami e sterco intorno ai contestatori, venendo allontanato dopo due giri intorno al banco di vendita delle sorelle Thompson.

L’operazione del contadino peraltro non ha avuto il successo descritto nella didascalia dato che le sorelle sono rimaste al loro bancone di vendita.

La polizia accorsa per ragioni di sicurezza è poi andata via senza procedere ad arresti, anche perché come insegna l’effetto Streisand, a questo punto della storia arrestare due attrici iconiche del panorama inglese e mondiale sarebbe stato un colpo pubblicitario negativo.

Resta quindi un video assai iconico, ma, ovviamente, poco viralizzabile al termine della protesta delle sorelle Thompson

Il video viene astratto dalla vicenda

Succede che il video viene ricondiviso senza citare la presenza delle attrici.

Il portale 9gag omette le due personalità pubbliche e le spiegazioni ricaricando il video come “Fattore che sparge letame su manifestanti“, ottenendo simpatia verso l’agricoltore che ora viene descritto non più come opposto a due volti amati della TV e del cinema inglesi e del cinema mondiale, ma “un gruppo di hippy”.

Il video rimbalza di anno in anno, di mese in mese, finché su un account Twitter in lingua spagnola, il 3 giugno, diventa il video di “un contadino che disperde un concerto spargendo letame”, anche se a ben vedere il video non contiene alcun apparato atto a tenere un concerto.

Su TikTok cominciano ad apparire una serie di ricondivisioni dello stesso video tutte basate sulla narrazione del contadino, ora divenuto italiano, che “risolve la questione dei rave” a modo suo senza aspettare il governo.

A questo punto la storia ormai ha assunto vita propria ed è diventata una variante della “bufala del giustiziere”.

Quel tipo di fake news basata sulla stessa struttura virale. Ovvero viene presentato un personaggio “umile e popolare”, umiliato e angariato da personaggi descritti dalla volgata popolare come ostili (i “potenti”, gli “immigrati”, i “Poteri Forti”, i “politici”, gli “hippy”…). Tale personaggio ad un certo punto, stanco di essere umiliato, agisce di sua iniziativa infliggendo brutale violenza o forti umiliazioni al nemico, riscattando così il lettore dalla mediocrità e facendogli sognare di poter diventare un eroe vendicatore.

Cosa ironica, dato che nella storia reale il ruolo del vincitore morale e del vendicatore dei torti spettava alle sorelle Thompson interpreti della volontà della popolazione locale e non al contadino, che nella bufala viene elevato ad eroe.

Conclusione

Questo video non ritrae un contadino che sparge letame su un rave abusivo, bensì un contadino del Lancashire che cerca, senza successo, di allontanare le sorelle Thompson da un terreno che aveva concesso in leasing per un’operazione di fracking, alla presenza di manifestanti Greenpeace.

