Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok che dovrebbe mostrare i Carabinieri intercettati con un walkie talkie giocattolo. Vi roviniamo subito la sorpresa: non sono i carabinieri, ma assai probabilmente è un privato (radioamatori o enti di sorveglianza privati).

Problema comunque, ma in realtà intercettare le F.F.O.O. non è più il gioco facile che si vede in molti media.

Questo video mostra davvero i Carabinieri intercettati con un walkie talkie giocattolo?

I Carabinieri usano apparati radiomobili portatili con tecnologia TETRA (come si può vedere da questo capitolato relativo al Giubileo), quindi con più frequenze e cifratura delle trasmissioni in aria usando un’unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione, con possibilità di cifratura end-to-end.

Non è impossibile “bucare” una comunicazione in tal modo, ma è assai più complicato che impugnare un walkie talkie e cercare una frequenza a caso. Quello che udiresti così, al massimo, sarebbero rumori non dissimili da quelli dei vecchi modem analogici.

Emblematico il caso di un Radioamatore CB che nel 2012 patì una denuncia e il sequestro di tutti i suoi strumenti tecnici per averli usati per interferire con le comunicazioni delle Forze dell’Ordine disseminandole di insulti.

Un ente di sorveglianza privato o dei semplici radioamatori non useranno scrambler o sistemi di criptaggio come il TETRA, ma strumenti commercialmente disponibili, e questo spiega l’avvenuto.

