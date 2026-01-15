Ci segnalano un “video una soldatessa ucraina invalida”, diffuso su diversi social, che dovrebbe contenere una donna invalida che entra in un non meglio precisato parlamento diffondendo un messaggio “finto pacifista”, ovvero chiedendo la resa incondizionata alla Russia perché “I soldati devono cucirsi le ferite da sole e i politici ricevono solo soldi”

Il video è un prodotto dell’intelligenza artificiale, un Deepfake parte più o meno consapevole della propaganda doppelganger, ovvero l’invasione di contenuti fake attribuiti ad agenzie di stampa o giornalisti inesistenti che presentano narrazioni fake e politicamente orientate verso la propaganda filorussa.

Questo video di una soldatessa ucraina invalida è creato interamente con la IA

Il video presenta una serie di visibili anomalie: le proporzioni dell’invalida sono piuttosto sbagliate, i personaggi di sfondo sono mal disegnati e proprio alle spalle della soldatessa appare un presunto parlamentare che sembra una versione live action del Gargamella dei Puffi, compreso il nasone adunco di dimensioni fisicamente impossibili e la chierica.

Del resto lo stesso canale YouTube da cui viene la narrazione riporta nella sezione trasparenza (ma non nei video dove dovrebbe essere chiaramente indicato) la presenza di contenuti “divertenti creati con AI” che, evidentemente, di divertente hanno ben poco e il disclaimer stesso esiste nel tentativo di evitare la cancellazione immediata dei contenuti.

Canale che, come molti siti doppelganger, è nato poche settimane fa allo scopo di produrre quei contenuti, secondo lo stile di testate come quella creata apposta (sempre pochi giorni prima) per diffondere l’assurda spy story di Kamala Harris che investe una ragazza di colore rendendola invalida a vita per mandare i suoi sgherri a ricattarle la famiglia.

Ulteriore conferma viene dal fatto che il video sembra “pulsare” nell’angolo inferiore destro. Dove era presente il logo di Sora, sistema di IA privilegiato dai produttori seriali di fake news per la sua facilità di uso e che una analisi del video conferma.

Si tratta dell’ennesimo contenuto doppelganger.

