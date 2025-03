Ci segnalano i nostri contatti un video su TikTok di De Niro contro Trump, che viene falsamente attribuito ai recentissimi Academy Awards.

Si tratta di un video reale ma estratto dal suo contesto reale, che riguardava una serie di corti elettorali per il 2016.

Questo video di De Niro contro Trump è del 2016 e non riguarda gli Academy Awards

Il corto fu registrato per l’iniziativa #VoteYourFuture, una serie di corti di personaggi famosi per incoraggiare i giovani a registrarsi per le liste elettorali (in America devi dichiarare in modo anticipato di voler votare) e partecipare al processo democratico, ma fu rimosso e pubblicato a parte per l’estrema vis polemica delle parole pronunciate.

Parole che derivano da un preciso contesto: in quel periodo erano state rese note affermazioni ben poco lusinghiere espresse dal Tycoon, il quale dichiarava che la sua fama e il suo potere gli consentivano di avere relazioni sessuali con donne anche sposate e che esse si sarebbero naturalmente sottomesse al suo potere, come anche di agire con assoluta impunità convinto che il suo potere economico lo avrebbe reso immune da ogni conseguenza.

De Niro criticò aspramente simili esternazioni e, unite al suo dissenso verso il magnate, registrò nel suo corto termini poco lusinghieri apostrofandolo come un buffone e un idiota che “Farnetica di prendere la gente a pugni, ma vorrei essere io a tirare un pugno a lui”.

Il corto ebbe fama quando l’emittente tradizionalmente repubblicana Fox lo trasmise, esponendo quindi De Niro agli strali dei sostenitori del Tycoon.

Il video è tornato di moda a causa dei recenti fatti di cronaca, ma non è recente.

