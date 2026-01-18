Questo video del vichingo in vasca da bagno inseguito da ICE è satira creata con AI
Ci segnalano i nostri contatti un video con un vichingo in vasca da bagno inseguito da ICE. A seguito della sparatoria in cui l’osservatrice legale Renee Good è stata freddata con tre colpi diretti si sono diffusi una lunga serie di video che dovrebbero raffigurare violenze o derisioni ai danni degli “agenti ICE”
Tutti creati con l’intelligenza artificiale.
Questo video del vichingo in vasca da bagno inseguito da ICE è satira creata con AI
A onor del vero quanto meno questo video è chiaramente segnalato come satira: il post X che lo riporta lo fa in un commento succesivo, dichiarando che è “Fatto per ridere con AI”.
La fonte è una pagina chiamata Strange AI, che dichiara il video come “divertente meme virale” arricchito dalla canzone “Revolution” (Rivoluzione) di Devin Lucas, tanto per aggiungere alla satira un ulteriore grado di comicità surreale.
Il video ha tutti gli errori tipici delle AI: divise sbagliate, il volto del Vichingo volante che si deforma in corsa, le strisce pedonali che “glitchano” al passaggio e tutti i tipici problemi di consistenza dei sistemi di generazione attuali.
