Questo uragano creato con soli mezzi meccanici e niente AI in realtà è creato con AI

Ci segnalano i nostri contatti un video di un “uragano creato con soli mezzi meccanici” in un set che riproduce Sydney. In realtà non solo il video è integralmente creato con AI, ma anche la didascalia che giura che si tratti di mezzi meccanici lo è.

Si tratta dell’ultimo esemplare di una serie di video-vetrina creati da artisti dell’AI per promovere la loro forma di arte e cercare sponsor e collaborazioni.

Questo uragano creato con soli mezzi meccanici e niente AI in realtà è creato con AI

In questo caso la storia creata con la didascalia ha anche la firma della piattaforma usata: Higgsfield AI, piattaforma e community assieme che, per confermare il nostro assunto ha proprio in prima pagina concorsi, corsi e masterclass per imparare a creare video virali e diffonderli per la rete in pratiche lezioni, che comporteranno per i vincitori la possibilità di accedere a programmi di tutoraggio.

Perché ormai il guadagno con le AI non è solo diretto ma mediato: non si guadagna solo creando video virali ma insegnando ad altri le vie per raggiungere la viralità.