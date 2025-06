Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok di un’intervista ad un tifoso dell’Inter che ha speso 2000 euro per un biglietto dai bagarini, deluso dal risultato della finale di Champions League, e che si sfoga in modo rancoroso con gli intervistatori.

Si tratta evidentemente di un video creato con l’AI.

Questo tifoso dell’Inter che ha speso 2000 euro per un biglietto è un prodotto dell’AI

Il video è stato anche ricaricato su Facebook, al momento due volte, e presenta tutti i tratti tipici di un deepfake.

Anche se volessimo prenderlo per buono dovremmo accettare che l’Allianz Arena, nota anche come Fußball Arena München qualora in occasione di determinati eventi sportivi non possa essere usata la nomenclatura che richiama lo sponsor, sia stata ribattezzata “Alliarz Allairon”.

Gli errori in nomi e loghi sono tipici della generazione per mezzo dell’Intelligenza Artificiale, che ricrea elementi testuali come se fossero elementi grafici, improvvisando quindi i singoli caratteri e ricreando insegne di simile impatto visivo ma prive di significato.

Altri elementi erronei sono visibili nei personaggi di sfondo, animati in modo legnoso e meccanico.

Con una analisi più approfondita possiamo anche risalire al tool usato

Che risulta essere Stable Diffusion, prodotto di Stability AI. Infine, anche l’audio, in questo caso la voce stentorea e incline alla lamentela dell’immaginario tifoso truffato dai bagarini è un prodotto dell’AI, o quantomeno da essa rielaborato.

Certificato come tale da ResembleAI.

Tutto questo ci porta a dichiarare senza ombra di dubbio che siamo di fronte ad un Deepfake, creato integralmente con AI.

