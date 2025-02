Questo raro iceberg in Antartide è stato creato con l’AI

Ci segnalano i nostri contatti l’immagine di un raro iceberg in Antartide, apparsa su vari social in lingua italiana e inglese. L’iceberg, dagli stravaganti colori arcobaleno, viene presentato come una gemma dai colori unici.

Colori unici dovuti all’Intelligenza Artificiale, per essere precisi a Firefly, il pacchetto AI di Adobe.

Un tempo per ottenere contenuti virali bisognava esercitarsi col photoshop, o “reintitolare” foto rare e preziose. Adesso con l’Intelligenza Artificiale è diventato facile creare lo “slop”, contenuti a basso costo pubblicati nelle pagine social per creare viralità, spesso sostenuti e condivisi da account bot anche essi animati dalla IA.

È la teoria della “Internet dei Morti”, una apocalisse zombie dove non si distingue il bufalaro dal falsario, il disinformato dal Bot, il contenuto reale dal tarocco.

Basta ricorrere a strumenti come Sightengine però per capire quale tra le molteplici AI è stata usata.

In questo caso come anticipato la soluzione di Adobe.

