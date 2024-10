Questo grafico sul rischio di miocardite dopo il vaccino è presentato in modo fuorviante

Ci segnalano i nostri contatti un post X che contiene le risultanze di un “recente studio su Lancet” che dimostrerebbe che il rischio di miocardite dopo il vaccino è simile a quello dell’infezione “wild type”, anzi sarebbe più lieve ma permanente.

Si tratta di una interpretazione arbiraria e sviata dello studio suddetto.

Basterebbe anche solo guardare l’immagine per capirlo, o quantomeno il fatto che l’immagine parli di “effetti presunti” contro gli effetti accertati dell’infezione “wild type”.

Il paper scientifico presenta studi preliminari relativi a casi di miocardite insorti dopo il vaccino, pervenendo alle suddette conclusioni

“Mid-term clinical outcomes of C-VAM at a median follow-up of 178 days (IQR 114–285 days) were reassuring. No cardiac deaths or heart transplantations were reported until the time of submission of this report.”