Ci segnalano i nostri contatti un post X che contiene delle “previsioni sul distacco tra Trump e Kamala Harris”. Prima però di valutarlo bisogna tenere conto di una serie di elementi di contesto che, ove assenti, rendono la previsione del tutto disinformata.

Non si tratta di exit poll, o sondaggi elettorali, bensì del resoconto di Polymarket, una piattaforma di scommesse online citata ad esempio da Elon Musk, ed il cui risultato è variato dopo l’endorsement del magnate filo-Trump.

Questo grafico del distacco tra Trump e Kamala Harris viene da un sito di scommesse

Bisogna quindi distignuere tra exit poll, sondaggi elettorali e scommesse.

Un exit poll, come dice la parola stessa, si basa su una verifica a campione effettuata di fronte ad alcuni seggi selezionati dopo il voto. Verifica in cui si chiede all’elettore come ha votato, e si basa quindi per la sua efficacia sul fatto che il campione sia rappresentativo e che l’elettore intervistato non abbia deciso di mentire sul voto effettuato.

Questo rende l’exit poll efficace, ma non definitivo come i risultati dei voti.

Un sondaggio elettorale si basa invece sull’interrogare un campione rappresentativo prima del voto chiedendogli cosa intenderebbe votare se vi fossero le elezioni in corso. Anche qui, l’intervistato potrebbe cambiare idea o decidere di dare una risposta difforme rispetto alle sue intenzioni.

Polymarket è un sito di scommesse “opensource” senza un limite di scommessa.

Vale a dire che se dieci soggetti scommettono ad esempio dieci dollari sulla vittoria di Kamala Harris e un solo abbiente scommette mille dollari sullo stesso obiettivo, per quanto riguarda l’aggregato di Polymarket sarà segnata una netta prevalenza di Trump nelle scommesse.

Inoltre l’improvviso endorsement di Musk ha causato un vistoso spostamento nel sentimento degli scommettitori.

Al momento il distacco su Polymarket significa che un gruppo di scommettitori ha scommesso più soldi sulla vittoria di Trump che di Kamala, ma non si tratta di un vero sondaggio elettorale.

