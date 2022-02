“Questi sono i positivi trovati oggi”: novax usano foto che non guardano

Ci segnalano i nostri contatti una condivisione Twitter chiamata “Questi sono i positivi trovati oggi”. La foto di una serie di tamponi ordinati per dosi, che dovrebbero essere tamponi positivi.

Ci sono una infinità di cose che non funzionano in questa macro. Senza scomodarle tutte, partiamo direttamente dalla principale: in realtà gli unici tamponi positivi sono il tampone nel soggetto indicato come non vaccinato e probabilmente due della fila di chi viene indicato come con tre dosi, come fatto notare sui social da chi ha esaminato la foto



Che non sanno distinguere tra positivi e negativi … pic.twitter.com/13IowD1YXV — Gloria Poch🌋🐲 (@gloriapoch72) February 2, 2022

Quindi, ammettendo le corrette attribuzioni nella foto (siamo pur sempre dinanzi ad una foto che ci viene chiesto di asseverare “sulla fiducia”, senza sapere a chi effettivamente corrispondono i tamponi. Dato che riscontreremmo comunque con piacere ove offerto) saremmo di fronte ad un risultato perfettamente allineato a quello che ci si aspetterebbe.

L’unico tampone indicato come novax è positivo a COVID19: su nove vaccinati tra seconde dosi e booster, due risultano positivi.

La percentuale è già diversa, anche contando che col numero di novax che si restringe con ogni vaccinato (siamo infatti all’87% della popolazione vaccinabile con ciclo completo) sostanzialmente vedremo sempre meno tamponi di novax perché vedremo in giro sempre meno novax.

In conclusione, non sappiamo di che “oggi” si parla, non abbiamo altri dati, ma sicuramente quella non è una foto titolabile “Questi sono i positivi trovati oggi”: nella foto stessa ci sono solo tamponi negativi, tranne tre.

