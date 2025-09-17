Queste non sono immagini ad alta definizione della cometa interstellare 3I/ATLAS che mostrano oggetti e animali misteriosi

Ci segnalano i nostri contatti un post Threads contenente immagini ad alta definizione della cometa interstellare 3I/ATLAS che mostrano oggetti e animali misteriosi

Siamo a due bufale in una: il post non contiene immagini ad alta definizione e neppure è una foto della cometa 3I/ATLAS.

Si tratta del solito becero fotomontaggio, creazione in computer graphics, pubblicato ad una qualità abominevolmente bassa per impedire ogni tentativo di analisi da un buontempone che ha deciso di pubblicare la foto di un grosso masso che vola nel cielo con un dinosauro aggrappato in cima, raccogliendo le risate del pubblico e qualche reazione dei creduloni in sala.

L’immagine originale proviene dalla pagina Facebook “What the Fact” (riconoscibile perché il logo, tagliato per “freebooting”, ovvero per “rubare” l’immagine senza attribuirla, è ancora in parte visibile sul fondo della foto…), rubricata come “Content Creator Digitale” e piena di aneddoti a base di UFO e vita su Marte, ovviamente con lo scopo di attirare attenzione virale.

Le uniche foto note di 3I/ATLAS sono infatti un bagliore tra le stelle, e non certo la roccia con dinosauro descritta chiaramente dai colleghi di Mimikama come una bufala.

La cometa in questione non esibisce le staordinarie proprietà attribuite dalla fake news, che si ispira ad una salva di teorie del complotto che la vedono essere una sorta di “arca aliena” usata da non meglio precisate forme di vita extraterrestri (tra cui il citato dinosauro) per viaggiare nello spazio.

Creando così una interessante faida tra complottisti, divisi tra gente che ritiene che lo Spazio non esista e gli astronauti siano tutti attori e gente che ritiene lo spazio sia ricolmo di dinosauri spaziali, ma non ce lo vogliono rivelare.

