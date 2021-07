“Questa volta ve ne state a casa voi, non noi”: la frase è di Selvaggia Lucarelli, non di Macron

“Questa volta ve ne state a casa voi, non noi”, la frase è attribuita al leader francese Emmanuel Macron, ma il presidente non ha mai fatto un’affermazione del genere contro i no-vax. Eppure sui social tale falsa attribuzione sta prendendo piede, per questo alcuni fact checker insieme ad altri utenti si stanno impegnando a fare chiarezza e mettere un punto alla questione.

Ovviamente si parla di Green Pass e vaccini anti-Covid. Il malinteso si è creato con la traduzione in inglese “This time you stay at home, not us”, ripresa da tantissimi utenti e per questo assemblata insieme alle affermazioni di Macron come una frase da lui pronunciata.

"This time you stay at home, not us" Such evil and duplicity concealed within just eight words. #macron #COVID19 https://t.co/FhUQX3b7rM — Helen Gray 🌸 (@AndTheGarden) July 21, 2021

In realtà la frase appartiene a Selvaggia Lucarelli: la giornalista ha usato quelle parole per commentare l’annuncio del Green Pass obbligatorio in ristoranti e treni da parte del presidente francese in un post pubblicato il 13 luglio:

Sono per la linea francese, subito. Non ho più alcuna intenzione di sacrificare la mia vita, il mio tempo, la mia libertà e l’adolescenza di mio figlio, oltre che il suo diritto allo studio come si deve, per chi rifiuta di vaccinarsi. Questa volta ve ne restate a casa a voi, non noi.

L’errore dell’attribuzione a Macron si riscontra anche in un post del Partito Democratico (non il PD, non quello italiano) della Contea di Pima (Arizona) pubblicato il 20 luglio:

Il post, come si può notare, attribuisce la frase a Selvaggia Lucarelli ma se controlliamo la cronologia modifiche leggiamo che in origine l’affermazione era attribuita al leader francese.

È sufficiente ricercare tra i canali ufficiali di Macron e sui motori più noti la stessa frase in lingua francese: il leader francese non ha mai detto quella frase. Un grosso lavoro è stato fatto dal giornalista specializzato in tecnologia Alex Hern del Guardian, che ha scoperto che la frase, appunto, è comparsa per la prima volta sui profili social di Selvaggia Lucarelli. Eppure, fa notare Hern, la falsa attribuzione a Macron ha raggiunto almeno i 6000 tweet.

