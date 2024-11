Ci segnalano i nostri contatti un post X che conterrebbe uno screenshot delle “riprese della farsa COVID”. Si tratta dell’ennesima (e fuori tempo massimo, dato che siamo arrivati in scioltezza al 2024, prossimi al Capodanno 2025…) riedizione della nota teoria del complotto per cui la pandemia non esiste, ed è stata una messa in scena delle elite mondialiste che governano il mondo, ovvero i c.d. “Poteri Forti” per acquisire ancora più potere e tacitare i “ribelli, leoni e guerrieri” descrivendoli al mondo come complessati complottisti e screditati.

Teorie come l’assurda falsità per cui le “Bare di Bergamo” erano una false flag, uno spettacolo ordito dai Potenti e la teoria per cui “il Governo” istruiva gli ospedali a mandare in giro ambulanze vuote a sirene spiegate, fomentando così orde di “bravi cittadini” ad inseguire le stesse con detrimento per le cure dei malati tornano nuovamente in questa teoria.

Questa screenshot delle “riprese della farsa COVID” viene da un reality

La foto ritrae una donna in ospedale, falsamente descritta “come una falsa vittima COVID” che interrompe la recitazione per fumarsi una sigaretta

La donna in realtà è Angela Deem, tra le protagoniste del Reality Show 90 Giorni per innamorarsi (90 days Fiancé), trasmesso in Italia da RealTime che mostra le peripezie di diverse coppie di sconosciuti messi insieme dal programma e che come il titolo suggerisce hanno tre mesi di tempo per decidere se la vicinanza li ha fatti innamorare oppure se posssono dividersi e tornare alle loro vite.

Nello spezzone Angela Deem, tabagista dai modi bruschi e volitivi, viene ritratta cedere alla tentazione di una sigaretta subito dopo essersi sottoposta ad una procedura bariatica, quindi per perdere peso, nonostante il fumo di sigaretta subito dopo un’operazione sia riconosciuto come nocivo.

Questo, unitamente ai suoi modi bruschi e autoritari, suscitò nell’ormai lontano (specie televisivamente parlando) 2021 un sentimento di critica nel pubblico, tipico e fomentato dal concetto stesso di Reality (show basato, di fatto, sul farsi i fatti altrui il più possibile).

È quindi del tutto falso ipotizzare che la donna dell foto sia una attrice pagata per delle “riprese della farsa COVID” e quindi assecondare una false flag governativa.

Grazie alle riprese ed ai fuori onda del reality sappiamo chi è la donna e cosa stava facendo: Angela Deem, concorrente del Reality 90 Giorni per innamorarsi, ritratta dopo un’operazione chirurgica bariatrica che nulla ha che vedere col COVID.

