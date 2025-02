Questa non è una foto delle Blood Falls in Antartide

Le foto in AI vengono usate non solo per creare concetti da zero, ma per “abbellire” concetti che si ritiene poco viralizzabili, come le Blood Falls in Antartide.

Nella società dell’immagine un fenomeno scientificamente rilevante ma poco appariscente, purtroppo, non conta. Se quel concetto diventa invece appariscente e viralizzabile, ecco che diventa cliccabile.

Come nel caso delle riproduzioni in AI delle Blood Falls, invero più “pacchiane” e chiassose delle foto originali.

Questa non è una foto delle Blood Falls in Antartide

Le Blood Falls sono il risultato della sporadica fuoriuscita di un getto di acqua salata ricca di ossido di ferro che, a partire da alcune fessure site nella parte terminale del ghiacciaio Taylor, fluisce fino ad arrivare sulla superficie ghiacciata del lago Bonney in Antartide.

Praticamente, acqua rugginosa naturale, l’equivalente dell’acqua rossobrunastra che possiamo vedere sgorgare da tubature metalliche malmesse, e al centro di un ecosistema in cui persino i batteri si sono evoluti per nutrirsi dell’ossido di ferro, o meglio usarlo come parte del loro ciclo vitale per metabolizzare la limitata quantità di materia organica disponibile.

Le foto delle Blood Falls, in originale, hanno un aspetto dimesso, poco brillante, come mostrato dallo United States Antarctic Program

La foto ricreata con AI ha quindi un impatto maggiore, ma è meno veritiera.

Per essere precisi, grazie all’aiuto di SightEngine siamo in grado di individuare anche lo strumento usato per creare l’immagine

Si tratta di MidJourney, lo strumento di OpenAI.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.