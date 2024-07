Ci segnalano i nostri contatti un post X che mostrerebbe Trump colpito al petto da una pallottola, proseguendo con la dichiarazione che il Tycoon non indosserebbe giubbotti di Kevlar, probabilmente per giustificare come la ferita non abbia provocato gravi lesioni.

La notizia è da considerarsi evidentemente falsa e sviata.

Questa foto non mostra Trump colpito al petto da una pallottola

Come è possibile osservare da un ingrandimento della foto, il presunto foro di pallottola è una piega nella manica di una delle guardie del Secret Service che soreggeva il Tycoon, ferito all’orecchio e ancora scosso, mentre questi si esibiva nell’ormai iconica posa di mostrare il pugno alla folla annunciando di essere ancora capace e battagliero, pronto a proseguire senza sosta la sua campagna elettorale.

Non si comprende come mai decidere di mistificare l’evento e le parole stesse del Tycoon, che invece ha confermato la sola ferita all’orecchio.

