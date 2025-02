Questa foto non è un fake: Trump porta i telepredicatori alla Casa Bianca (con la “Teologia della Prosperità”)

Ci segnalano i nostri contatti una foto pensando che sia un fake creato con AI, ma in realtà è tutto vero: Trump porta i telepredicatori alla Casa Bianca. Dobbiamo bacchettare i segnalatori, non ci sono “saluti nazisti”, tema caldo dopo lo scomposto saluto di Elon Musk e non ci sono alterazioni.

Trump ha istituito un “Ufficio della Fede” per darlo alla Telepredicatrice Paula White, che spicca vestita di bianco nella foto tra gli altri, e non è un caso che l’ufficio spetti a lei.

Questa foto non è un fake: Trump porta i telepredicatori alla Casa Bianca

Paula White, telepredicatrice nello stile Americano delle prediche accese che dalla TV entrano in tutte le case americane incitando con vigore la preghiera e il rigetto della dannazione, è una delle principali esponenti della Teologia della Prosperità che affonda le sue radici nel tardo ottocento Americano.

La Teologia della Prosperità sembra cucita addosso al Tycoon, e infatti è creata come riflesso del Sogno Americano e rigettata da altri correnti cristiane: sostanzialmente predica che non solo Dio è attivo nella vita dei credenti, ma ama ricompensare i più fedeli e i più saldi nei valori della Fede stessa concedendo loro grande ricchezza e successo nella vita.

Sostanzialmente, secondo la Teologia della Prosperità se sei un Tycoon miliardario al comando della Nazione vincitrice della Guerra Fredda è perché Dio ti ama e ti ha concesso grande ricchezza e potere additandoti al mondo come esempio da seguire, se invece sei un poveretto che fatica a mettere assieme pranzo e cena, probabilmente non hai pregato abbastanza, non sei un buon cristiano e Dio ti aiuterebbe se tu lo fossi.

Senza entrare negli insondabili abissi della mente, potremmo ipotizzare che la storia personale di Paula White, entrata bambina in un gorgo di povertà e miseria dopo che il divorzio tra la madre e il padre giocattolaio ha devastato la loro famiglia portando il padre al suicidio e la madre alla miseria e uscita dal degrado assieme alla riscoperta della Fede, possano aver influenzato la sua aderenza alla Teologia della Prosperità.

Trump ha scoperto la White grazie alle sue prediche, venendo attirato dalla sua teologia, accogliendola tra i suoi consiglieri spirituali e inaugurando un fortissimo sodalizio in cui l’uno approvava le idee dell’altro, fino a quanto annunciato l’otto febbraio.

Trump ha invitato diversi predicatori alla Casa Bianca (non ci sono “saluti romani”, ma benedizioni, letteralmente benedizioni), ergendosi come nuovo Unto del Signore, nonché “Unificatore e Pacificatore” annunciando trionfale che Paula White è da ora innanzi capo di un Ufficio della Fede e la Casa Bianca aperta a predicatori e telepredicatori pronti a riportare i valori religiosi in America.

