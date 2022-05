Quelle foto di Draghi senza mascherina a scuola

Ci segnalano i nostri contatti delle foto di Draghi senza mascherina a scuola. Non possiamo che confermare: le foto esistono.

Ci sono, il punto non è affatto questo. Ci sono delle norme, ricordate dal nostro Presidente del Consiglio in persona, che ancora per questo travagliato anno, richiedono l’uso dei DPI. C’è la speranza che il prossimo anno sia diverso, questo non ancora.

Per questo forse ci avete segnalato quelle foto. Foto che rappresentano un piccolo, grande inciampo comunicativo.

Certo, ove le distanze siano rispettate è possibile abbassare la mascherina per tenere un breve discorso, all’aperto si potrebbe rimuoverla.

Ma quelle foto non sembrano mostrarlo, ed aprono il fianco ad un inciampo comunicativo. Se le regole ci sono, vanno applicate. E mostrate.

