“Quelle del 2000 tutte tr**e”: le parole di Sgarbi a Domenica In sono della sua ex assistente

È ancora in corso la bufera social dopo l’esternazione di Vittorio Sgarbi a Domenica In. Il critico d’arte ha preso parte del salotto di Mara Venier domenica 19 marzo e insieme a lui c’erano le sue figlie, Evelina e Alba, rispettivamente classe 1998 e 2000. Dopo una serie di battute sull’età, Sgarbi si è lasciato andare in una battuta che ha gettato lo studio nel totale imbarazzo e ha generato il caos sui social network.

La battuta di Sgarbi a Domenica In

Come detto in apertura, a scatenare le polemiche è stata l’uscita di Vittorio Sgarbi a Domenica In durante un confronto con le figlie. Le sue parole:

C’era una mia assistente del ’96, una bella ragazza di nome Paola Camarco, che per farmi capire come sono i tempi diceva ‘quelle del 2000, tutte tr**e’.

Evidenziamo il diceva per far capire che Vittorio Sgarbi da subito ha riferito quell’affermazione non fosse sua, bensì della sua assistente. Una battuta certamente infelice, dalla quale la conduttrice Mara Venier si è subito dissociata chiedendo al critico d’arte di non pronunciare certe frasi nel suo programma.

Le scuse di Vittorio Sgarbi

“Mi scuso con i moralisti”, ha commentato Vittorio Sgarbi poco dopo insieme a Mara Venier che gli ha subito riportato i commenti arrivati dai social.

Il critico d’arte ha ribadito: “Non è una mia battuta, è della mia assistente“. Per dovere di cronaca, dunque, la battuta infelice – dalla quale si dissocia anche Bufale.net – non sarebbe propria di Vittorio Sgarbi ma dell’assistente da lui citata.

