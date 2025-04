A volte, semplicemente, bisognerebbe saper ascoltare: come nel caso di Speedy Gonzales, che ha seguito le orme del Julian Ross di Holly&Benji tra i personaggi della cultura popolare condannati e prosciolti per crimini di odio.

Ricordiamo brevemente per capire cosa è successo a Speedy Gonzales quanto accadde a Julian Ross, personaggio della serie animata “Holly&Benji” oggetto di una sanzione all’emittente trasformata in una sorta di processo per crimini di genere contro lo stesso, reo di aver preso a ceffoni la fidanzata che aveva rivelato al rivale Holly Hutton i suoi problemi di salute inquinando così il campionato giovanile (riconoscito dalla Corte Suprema di Santiago come una cosa così seria da giustificare il ricorso alle sberle…)

Nel caso di Speedy Gonzales, sul finire degli anni ’90 Cartoon Network decise di ritirare il personaggio in quanto uno stereotipo nocivo per la comunità Latina.

Scoprendo che per la comunità Latina Speedy Gonzales, “Il topo più veloce del Messico” era diventato invece un eroe ed un amico di infanzia, simbolo di astuzia, forza e della capacità di sconfiggere ogni avversario e ogni difficoltà grazie ad una mente brillante e un cuore colmo di giustizia e non grazie alla violenza.

Quella volta che Speedy Gonzales fu cancellato perché offensivo per la comunità Latina, e salvato dalla comunità latina

Le origni di Speedy Gonzales affondano in decenni di pregiudizi da film western, quelli del “bandido” messicano ignorante e cattivo, a stento capace di parlare inglese con un fortissimo accento messicano e sempre pronto a prendere pistolettate dagli sceriffi.

Effettivamente nelle sue prime apparizioni, Speedy era raffigurato come uno stereotipo: un topo con un enorme dentone d’oro, una maglietta rossa, doppiato da Mel Blanc, doppiatore americano di Bugs Bunny e Duffy Duck, con un vistoso accento spagnolo.

Solo due anni dopo, nel 1955, Speedy diventa il personaggio che conosciamo: il topo dal grande sombrero dorato, una maglietta bianca, che al grido di “Ariba, ariba, andale, andale!” appare invocato dai suoi amici topi per sconfiggere l’affamato Gatto Silvestro, intento ad attaccare topi quando non è occupato a cercare di insidiare Tweety il canarino sopraffacendolo con la sua velocità sovrannaturale.

Il “superpotere” di Speedy Gonzales viene cementato nell’essere “Il topo più veloce del Messico”, cugino del sonnolento Posapiano Rodriguez.

Ed è proprio Posapiano e il piccolo mondo di Speedy ad attirare la cancellazione: Speedy Gonzales viene descritto come un donnaiolo impenitente circondato da sorcette affascinanti e sonnolenti compatrioti, resuscitando lo stereotipo del messicano torpido di intelletto, donnaiolo e incolto.

Il bando di Speedy durò solo tre anni, dal 1999 al 2002: nel mezzo LULAC, la Lega dei Cittadini Ispano-Americani chiese il suo ritorno come una egregia icona culturale.

Ancora venti anni dopo, con l’arrivo di Space Jam 2, attori e doppiatori latini come Marisol James e Gabriel Iglesias, attuale voce del roditore, espressero la loro solidarietà e il loro amore per Speedy, combattendo i “Gringos SJW” che l’avevano scacciato e descrivendolo come “Intelligente, astuto, più veloce dei suoi nemici e abile di superarli in intelligenza” nonché “orgoglioso del suo sombrero”, e quindi delle sue origini.

Per il regista messicano Eugenio Derbez, Speedy era un vero rivoluzionario, un “Simon Bolivar” per ragazzini pronto a sconfiggere con un sorriso i Gatti Silvestro del mondo.

E ce l’ha fatta ancora una volta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.