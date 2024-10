Tutti sanno che Elon Musk fu invitato a Davos dai Poteri Forti per diventare uno di loro, e tutti sanno che, in base ai suoi racconti, Elon Musk ha rifiutato “ma non perché pensavo fossero coinvolti in schemi malvagi, ma perché sono noiosi”

Molti sanno che questa storia è la versione post-moderna di Tapparella, brano di Elio e le Storie Tese in cui un “ragazzino brufoloso” (interpretato da Elio) cerca senza alcun successo di infiltrarsi non invitato alla “Festa delle Medie” promettendo di portare i dischi.

Come in questo caso nessuno ha mai invitato Elon Musk.

Quella volta che Elon Musk fu invitato a Davos dai Poteri Forti (ma per finta)

È noto a chiunque non sia un complottista che a Davos non ci sono i Poteri Forti che complottano per dominare il mondo, ma un’organizzazione senza fini di lucro dove personalità del mondo accademico e politico, alla presenza della stampa, dibattono di temi legati allo sviluppo economico e ambientale.

Semplicemente Elon Musk non è stato invitato a Davos dal 2015 (anno in cui peraltro non si presentò), confermando almeno due cose che i nostri amici complottisti che venerano Musk come il nuovo Messia contro i “Poteri Forti” non gradiranno:

In un certo periodo della sua vita, Elon Musk è stato considerato “un Potere Forte” Come in Tapparella di EeLST, Elon Musk non è stato più invitato dagli stessi ma ha insinuato sui social di poterci andare

Peraltro in una catena di messaggi dove si collegava il World Economic Forum alla teoria secondo cui i Poteri Forti vogliono ridurre la popolazione mondiale a causa dell’ambientalismo, altro corollario delle teorie del complotto legate al WEF e alla Quarta Rivoluzione Industriale che vogliono la riduzione della popolazione mondiale, il transumanesimo per “hackerare le persone” e altre teorie legate al c.d. Grande Reset.

Risposte che compaiono tra quelle dei lettori del magnate, che in risposta al post dove, a tutt’apparenza, Elon Musk descrive un invito che non ha ricevuto da anni, dibattono di programmi di eugenetica e spopolamento inesistenti.

