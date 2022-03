Quanto guadagna il Professor Orsini per ogni ospitata RAI: tanto rumore per nulla

In tanti si stanno chiedendo in questi giorni quanto guadagni il Professor Orsini per ogni apparizione durante le trasmissioni tv della RAI. Una polemica in qualche modo alimentata anche dal governatore dell’Emilia Romagna, Bonaccini, il quale ha sì difeso il diritto ad esprimere le sue opinioni in televisione, a patto però che il tutto non gravi sulle spalle dei contribuenti. A partire da quel momento, complici anche le parole del docente trattate in queste ore su Putin e sulle bombe nucleari (ne abbiamo parlato con un altro articolo), si è aperto subito un altro fronte di discussione.

Chiarimenti su quanto guadagna il Professor Orsini per ogni apparizione in RAI

Andiamo per gradi, perché a chiarire quanto guadagni il Professor Orsini per ogni invito durante le trasmissioni RAI ci ha pensato Il Foglio. Stando ad una sorta di inchiesta portata avanti dalla redazione, infatti, pare che il docente guadagni circa 2.000 euro ad ospitata. Come accennato, tanto è bastato per irritare tutti coloro che non approvano la decisione della RAI di stanziare un budget simile per il personaggio in questione.

Il punto, qui, non è quanto guadagni il Professor Orsini per interventi come quello di Cartabianca che tanto ha fatto discutere. Al netto delle sue parole al cospetto di Bianca Berlinguer, è fondamentale sottolineare che il suo compenso sia assolutamente in linea con quanto avviene con altri personaggi. Vedere per credere alcune inchieste del passato rese pubbliche da siti di settore, visto che gli standard spesso e volentieri vanno ben oltre quanto emerso nelle ultime 24 ore.

A prescindere dal fatto che si possa essere d’accordo o meno con le parole del Professor Orsini su Putin e sulla guerra tra Ucraina e Russia, è opportuno sottolineare pertanto che le ospitate di altri personaggi politici, senza dimenticare medici ed opinionisti generalisti, generino per la RAI spese superiori.

