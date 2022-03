Quanto dura lo sciopero benzinai ed autotrasportatori: ultime notizie oggi e nessuna psicosi

Sta creando una vera e propria psicosi, in giro per il Paese, la storia dello sciopero benzinai ed autotrasportatori. Quanto dura e quali sono le ultime notizie oggi 12 marzo? Fondamentalmente, le informazioni raccolte in mattinata sono sulla stessa lunghezza d’onda di quelle fornite ieri pomeriggio. Complici alcune catene che hanno preso piede su Facebook e soprattutto WhatsApp, bisogna monitorare ora dopo ora l’evoluzione della vicenda, affinché si eviti una psicosi che non ha ragion d’essere.

Cosa sappiamo su quanto dura lo sciopero benzinai ed autotrasportatori: tutte le ultime notizie di oggi

Procedendo per gradi, la situazione più tranquilla riguarda proprio lo sciopero benzinai. Non sappiamo quanto dura, ma le modalità e la portata ormai sono chiare. Si fermerà solo il servizio self service nelle ore notturne, oltre al fatto che, allo stato attuale, risulta che in pochi abbiano deciso di aderire. Fino a lunedì 14 marzo, cioè quando inizierà l’agitazione, la situazione potrebbe cambiare. Ecco perché continueremo a tenere gli occhi aperti durante il fine settimana.

Dallo sciopero benzinai a quello degli autotraeportatori: stop del governo

Se da un lato non preoccupa eccessivamente lo sciopero benzinai, molto più delicata è la situazione riguardante le proteste degli autotrasportatori. L’iniziativa, come tutti sanno, ha preso piede in Sardegna. Lo stop al momento vede aderire almeno 450 camionisti, ma il numero potrebbe salire. Fino a ieri sera, la situazione era circoscritta alla Sardegna e a sporadiche iniziative nel resto del Paese.

A schierarsi contro lo sciopero degli autotrasportatori, esattamente come avvenuto in autunno quando l’agitazione era nata a causa dell’arrivo del green pass, è di nuovo la Commissione di garanzia per gli scioperi. Quest’ultima, infatti, ha vietato lo sciopero nazionale annunciato per il 14 marzo da Trasportounito. Allo stato attuale, non è lecito sapere come evolverà il braccio di ferro tra le due durante il weekend.

Ecco perché ha poco senso chiedersi anche quanto dura l’agitazione? Tra questioni circoscritte e possibili stop dall’alto, le ultime notizie di oggi 12 marzo tendono a ridimensionare la storia del doppio sciopero benzinai ed autotrasportatori. Vi faremo sapere appena ci saranno altri aggiornamenti.

