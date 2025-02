Vi sorprenderà saperlo, ma il ricordo di quando Sanremo non era all’Ariston sta sfumando nella mente di molti. Se pensate a Sanremo, due cose vi vengono in mente: il Teatro Ariston e la manifestazione più famosa dello stesso: il Festival di Sanremo.

Festival che nasce al Casinò di Sanremo, che compie 120 anni quest’anno, segnalati da una serie di manifestazioni.

Quando Sanremo non era all’Ariston

Il Casinò di Sanremo nasce infatti come Kursal il 14 gennaio 1905, come teatro per festività e manifestazioni dove le amministrazioni locali potevano concedere licenze per giocare di azzardo.

Nel 1928, in età fascista, il Casinò di Sanremo fu ufficialmente inaugurato come tale, per chiudere i battenti nel 1940 causa conflitto. Non riaprirà prima della fine dello stesso: nel 1951 divenne la casa del neonato Festival di Sanremo, erede spirituale e fisico assieme del Festival della Canzone Italiana di Viareggio.

Dopo una prima edizione accolta timidamente, presentata da Nunzio Filogamo e con tre cantanti (Nilla Pizzi, il Duo Fasano e Achille Togliani) per venti brani, Sanremo entrò nel cuore degli italiani.

Bisognerà attendere però il 1977 perché la kermesse si spostasse al Teatro Ariston, senza interruzione fino a Sanremo 1990, quando fu necessario spostarsi al nuovo mercato dei Fiori in Valle Armea per lavori di ammodernamento dell’Ariston.

Ad oggi il Casinò di Sanremo ha ancora un posto di peso nel “dopofestival”, e ospiterà eventi in notturna.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.