Quando escono i biglietti Vasco Rossi 2025 per singolo concerto: tra fan club e vendita libera

Da alcune ore a questa parte sono ufficiali alcune informazioni relative al tour di uno tra gli artisti più amati in Italia, con tutte le dritte del caso per chi si chiede quando escono i biglietti Vasco Rossi 2025. Inevitabilmente, abbiamo chi vuole seguire più appuntamenti in scaletta, ma anche chi intende essere presente al singolo concerto, motivo per il quale è giusto rivolgersi a tutti. Magari, evitando di fare la disinformazione che alcuni alimentano in modo più o meno involontario sui social questo giovedì.

Cosa sappiamo sull’uscita dei biglietti Vasco Rossi 2025 per ciascun concerto: capiamo insieme quando escono

Dunque, dopo aver analizzato la scaletta degli ultimi appuntamenti che lo hanno visto protagonista, come avrete notato dai nostri ultimi articoli a tema, ora tocca focalizzarsi sui biglietti Vasco Rossi 2025. Come sempre avviene in questi casi, la fase delle vendita sarà scissa in più blocchi, a seconda del fatto che il singolo utente possa soddisfare o meno determinati requisiti. Appuntamenti previsti a luglio, in ogni caso, con le varie tappe da esaminare con attenzione.

Sostanzialmente, i biglietti Vasco Rossi 2025 si potranno acquistare in anteprima per tutti coloro che fanno parte del Blasco Fan Club a partire da lunedì 8 luglio, con start fissato alle 12 fino alle 11 di venerdì 12 luglio. Successivamente, sarà la volta dei titolari di carta Mastercard, i quali potranno godere di una corsia preferenziale rispetto alla vendita libera di circa 24 ore. Per loro, infatti, l’appuntamento è previsto da mercoledì 10 luglio dalle 12 e fino alle 12 di venerdì 12 luglio.

Infine, per i ticker residui sarà possibile procedere con la vendita generale dalle 12 di venerdì 12 luglio fino ad esaurimento scorte. Dunque, ora possiamo appuntare quando escono i biglietti Vasco Rossi 2025 per singolo concerto, dividendo le fasi per fan club e vendita libera. Si parte da Torino il 31 maggio, per poi spostarsi alla Visarno Arena a Firenze il 5 e 6 giugno, quindi al Dall’Ara a Bologna l’11 e 12 giugno.

Successivamente ci si sposterà a Sud, precisamente allo stadio Diego Armandi Maradona a Napoli il 16 e 17 giugno, per poi chiudere allo Stadio San Filippo di Messina il 21 e 22 giugno e allo Stadio Olimpico a Roma il 27 e 28 giugno 2025. A breve, dunque, i biglietti Vasco Rossi 2025.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.