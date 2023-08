Stanno circolando sui social alcune voci non verificate in merito ai biglietti di Udinese-Juventus, considerando il fatto che, come sempre avviene in circostanze simili, le truffe sono sempre dietro l’angolo. A maggior ragione, in vista della prima giornata di Serie A, con tanti tifosi che hanno voglia di calcio. Proviamo a capire come stanno le cose, fermo restando che già il mese scorso abbiamo provato a mettervi in guardia sotto questo punto di vista alla luce delle costanti minacce del web.

Anticipazioni su quando escono i biglietti di Udinese-Juventus in vista della prima giornata di Serie A

Allo stato attuale, cosa possiamo dire a chi ci chiede quando escono i biglietti di Udinese-Juventus per la prima giornata di Serie A? Se da un lato dall’Udinese un po’ a sorpresa non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali destinate ai tifosi, nonostante in tanti avessero previsto che ad inizio agosto ci potessero essere riscontri dal club friulano, al contempo lo scenario appare più chiaro di quanto possa sembrare.

Secondo fonti vicine al club bianconero, infatti, siamo agli sgoccioli e se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Udinese-Juventus in vista della prima giornata di Serie A, l’appuntamento dovrebbe essere in programma entro la fine di questa settimana. Per farvela breve, tra giovedì e venerdì dovrebbe esserci un break per la campagna abbonamenti della squadra di casa, con la prospettiva di ottenere tutte le informazioni del caso per essere presenti alla Dacia Arena il prossimo 20 agosto.

Staremo a vedere se, contestualmente, verrà avviata la vera e propria vendita per i biglietti di Udinese-Juventus, oppure se passeremo a questioni più pratica solo all’inizio della prossima settimana. Acquistate solo presso siti autorevoli e verificati, visto che i malintenzionati tendono a sfruttare proprio la poca dimestichezza dei cosiddetti tifosi “occasionali”, poco abituati a frequentare gli stati in Italia.

