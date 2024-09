Quando escono i biglietti di Genoa-Roma per il settore ospiti: occhio ai tranelli

Con l’inizio della stagione e del campionato di calcio con il seguito che ha la Serie A, occorre fare molta attenzione a qualche insidia che potrebbe venire a galla soprattutto sui social, come abbiamo avuto modo di constatare nel corso delle ultime ore a proposito dei biglietti di Genoa-Roma. In particolare, è importante tenere gli occhi aperti soprattutto per quanto concerne il settore ospiti, visto che i tifosi giallorossi sono decisamente intenzionati a recarsi a Marassi subito dopo la sosta.

Ci si chiede quando escono i biglietti di Genoa-Roma per il settore ospiti: attenzione alle fonti

La notizia di ieri è che la partita in questione si giocherà domenica 15 settembre, in anticipo alle 12:30. Nonostante questo, però, il club rossoblu ancora non ha avviato la vera e propria vendita dei biglietti di Genoa-Roma. Questo vale sia per i sostenitori del Grifone, sia per quelli giallorossi, ovviamente interessati alla gestione dei circa 3.000 posti che può contenere il settore ospiti. Come spesso avviene con il calcio, stando anche a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa a proposito della Juventus, le fake news sono sempre dietro l’angolo.

Se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Genoa-Roma per il settore ospiti, vi diciamo due cose. In primo luogo, occhio ai tranelli, in quanto è fondamentale attenersi alle disposizioni ufficiali del club ospitante per saperne di più. Annunci di biglietti da vendere in privato, senza riscontri “certificati”, vi espone per forza di cose a brutte sorprese. Detto questo, è possibile che da venerdì ci possano essere informazioni più concrete in questo senso.

Al massimo, i biglietti di Genoa-Roma per il settore ospiti potrebbero essere venduti a partire da lunedì, in modo da dare il tempo ai sostenitori giallorossi di organizzare una trasferta non così semplice. Vedremo se il timing di cui vi stiamo parlando oggi verrà rispettato o meno dal club genoano.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.