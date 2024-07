Quando ci sarà il pagamento dell’assegno unico di luglio 2024: gli ultimi riscontri da INPS

Moltissimi utenti in queste ore si stanno chiedendo quando ci sarà il pagamento dell’assegno unico di luglio 2024, al punto che ora diventa importante analizzare più da vicino gli ultimi riscontri da INPS. A tal proposito, in vista di settimane molto calde dobbiamo distinguere il caso di coloro che dovranno percepire la quota arretrata di giugno, visto che per svariate motivazioni non tutti hanno avuto modo di percepire i soldi dovuti, rispetto a chi dovrà toccare con mano solo quelli di luglio.

Capiamo quando ci sarà il pagamento dell’assegno unico di luglio 2024: gli ultimi feedback forniti da INPS

Come avvenuto ad aprile, dunque, in tanti si chiedono quando ci sarà l’accredito per il mese in corso. Fatte tutte queste premesse, quando ci sarà il pagamento dell’assegno unico di luglio 2024? In base agli ultimi riscontri che sono arrivati direttamente da INPS, occorre soffermarsi in primis su chi aspetta il denaro di giugno. A tal proposito, i feedback del momento indicano che il termine dovrebbe essere fissato a metà mese. Visto che siamo al 15 luglio, è probabile che entro la fine di questa settimana vediate l’accredito nel vostro conto corrente.

Quanto a luglio, bisogna concentrarsi su una risposta trovata su Facebook. A tal proposito, INPS fa presente che generalmente i pagamenti avvengono entro la seconda metà del mese ma tramite social non possono fare previsioni sulle tempistiche. Dunque, salvo imprevisi, da oggi a due settimane la situazione dovrebbe sbloccarsi anche per coloro che attendono una sola mensilità.

Detto questo, in via ufficiale tra il 17 ed il 19 luglio dovrebbe avvenire l’effettiva erogazione da parte di INPS, come viene indicato all’interno del sito ufficiale dell’ente e tramite altri siti. Insomma, adesso dovremmo avere finalmente le idee più chiare su quando ci sarà il pagamento dell’assegno unico di luglio 2024, pur dovendo scindere il discorso rispetto a quanto previsto per giugno qui da noi.

