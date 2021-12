Quando arriva Novavax in Italia ed effetti collaterali: come funziona il vaccino

Lo chiamano “il vaccino che convincerà” gli scettici, al punto che ora tutti vogliono sapere quando arriva Novavax in Italia, come funziona e quali siano i suoi effetti collaterali. Buona parte di queste tematiche, a dirla tutta è già stata affrontata sul nostro sito in giornata, attraverso un altro articolo. Un elemento di discussione che merita senza ombra di dubbio qualche dettaglio più specifico, a questo punto, converge per forza di cose sulla tempistica di distribuzione del prodotto.

Capiamo insieme quando arriva Novavax in Italia, quali sono gli effetti collaterali e come funziona il vaccino

Andiamo con ordine, perché al momento la domanda “quando arriva Novavax in Italia” non ha una risposta specifica. Bisogna partire dal presupposto che si tratti di un prodotto concepito soprattutto per garantire una risposta ai Paesi più poveri, dove la vaccinazione ancora fatica a raggiungere una percentuale accettabile della popolazione. In ogni caso, ad oggi è autorizzato in via emergenziale in Paesi asiatici come Indonesia, Filippine.

Allo stesso tempo, però, sappiamo che la Commissione Europea ha ordinato 27 milioni di dosi destinate ad arrivare nel nostro continenti nei primi mesi del 2022. Non c’è una tempistica precisa, ma è probabile che qualcosa si muova entro il primo trimestre del nuovo anno. Ancora, il contratto firmato con Novavax consentirà all’Europa di ricevere 100 milioni di dosi tra il 2022 e del 2023. Dunque, segnaliamo la stagione primaverile come termine massimo su quando arriva Novavax in Italia.

Detto questo, sul “come funziona” sappiamo che il vaccino Novavax contiene un antigene proteico purificato e allo stato attuale, non può replicarsi né causare Covid. Si parla per ora di 100% di protezione contro la malattia moderata e grave e il 90,4% di efficacia totale. Da valutare su Omicron, mentre gli effetti collaterali potenziali ci parlano come sempre di febbre leggera, nausea e braccio indolenzito. Ovviamente, nella peggiore delle ipotesi. Vi faremo sapere qualcosa di più su quando arriva Novavax in Italia appena avremo ulteriori certezze sul vaccino.

