Quale è il film italiano più visto in assoluto? Gran bella domanda

Ogni anno, ogni volta che l’inverno ci regala un “blockbuster”, termine duesueto (ma vedremo importante), il film più visto parte la buriana del film italiano più visto.

Storia breve poi espansa: secondo un elenco del 2016 il film italiano con più biglietti staccati è Guerra e Pace del 1955 di King Vidor con Vittorio Gassman con 15.707.723 spettatori, in un tripudio di film del secolo breve con solo due film del XXI secolo in lizza, Quo Vado? al 29mo posto e Sole a Catinelle entrambi con Checco Zalone.

Lo stesso attore che ha riaperto la polmica centrando il prossimo candidato ad un aggiornamento della lista con Buen Camino, record di incassi della stagione con una corsa ancora in ascesa.

Da un lato abbiamo una lista curata aggiornata al 2016 che viene basata sullo stacco del singolo biglietto. Dall’altro lato abbiamo le classifice Cinetel, ottenute normalizzando il costo dei biglietti e arrivando al numero del biglietto con una media statistica curata.

Se un determinato film ottiene quindi un determinato ricavo, ed esso viene spalmato su una serie di biglietti dal determinato costo, sapendo il ricavo per biglietto ed il ricavo totale si può arrivare al biglietto.

Automatico no? E in questo caso Buen Camino si appropinqua ad entrare in lista.

Ma una serie di fattori richiederebbero invece rinormalizzare la lista.

In primo luogo il conto dei biglietti dovrà tenere eventuali proiezioni “speciali” a prezzo maggiorato, ma siamo sicuro che Cinetel lo faccia.

In secondo luogo, non a caso abbiamo usato “blockbuster”: un tempo i film di grande successo al cinema finivano nelle grandi catene di distribuzione audiovideo (Blockbuster ad esempio, che ha assunto il valore di sinonimo di “Gran successo di cassetta”) sotto forma di VHS dai 6 mesi all’anno dopo lo stacco dell’ultimo biglietto.

Complice la cronica crisi del cinema alla ricerca di una nuova identità come “Cinema Evento”, spesso distribuito a pochissimi mesi, con l’americano Fantastic Four: Primi passi andato al Cinema a fine Luglio 2025/Primi di Agosto a seconda della località e finito in streaming il 5 Novembre dello stesso anno e il periodo post-Pandemico che ci ha abituato allo streaming ancora più precoce.

Calcolare oggi il successo di un film diventa quindi un’opera ancora più complessa dei conticini della serva di pagine e paginette che parlano di “inflazione”, “costo della vita” e simili, e richiederà nuove tipologie statistiche.

