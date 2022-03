Putin condanna l’Occidente con una giacca da 12mila euro, il marchio si dissocia

Putin condanna l’Occidente con una giacca da 12mila euro: perché è facile fustigare i molli costumi occidentali e farsi alfiere dei valori anticapitalistici quando hai addosso una giacca che costa come un’autovettura di media cilindrata.

Combo se la giacca che indossi fa parte di un brand che ha abbandonato il tuo paese per boicottare l’invasione dello stesso in danno dell’Ucraina.

E se il produttore è uno di quei paesi che hai recentemente minaccito di “conseguenze irreversibili” se dovesse perseverare nelle sanzioni.

Sono tutti anti-Occidente con una giacca da 12mila euro dell’Occidente, si dice. E in questo caso, si fa.

“È una questione che crea qualche imbarazzo dal punto di vista umano”, commenta, interpellato da Repubblica, l’imprenditore Pier Luigi Loro Piana che guida l’azienda di famiglia nata in Valsesia e con sede principale a Quarona, che nel 2013 è stata acquitata all’80 per cento del capitale sociale dalla multinazionale francese del lusso Lvmh.

“Il gruppo di cui fa parte Loro Piana – prosegue l’imprenditore – ha già messo in atto tutte le azioni per prendere le distanze e per essere solidali con le posizioni europee rispetto alla tragedia umana che stiamo vivendo”.

Quindi prima dell’inizio delle attività belliche in Ucraina, Putin o chi per esso ha trovato il tempo di fare shopping in una “decadente boutique occidentale”, ottenere un capo di abbigliamento costoso, tenerlo da parte (nel caso di Putin) o farne dono al proprio Leader Politico (in caso di altro oligarca) ed esibirlo in un discorso al vetriolo contro i molli lussi occidentali che a questo punto diventa una arringa vegetariana mentre si addenta un Big Mac.

“Non mi sento colpevole per quella giacca sfoggiata indossata sul palco, ma credo che Putin dovrebbe riflettere sull’ecatombe che sta facendo vivere al popolo ucraino”

Chiude Loro Pian, e sinceramente non ce la sentiamo di dargli torto.

