Puntuale anche la bestemmia al Grande Fratello VIP: odore di squalifica per Amaurys Perez

Al Grande Fratello Vip non si può stare mai tranquilli, questa volta sotto l’occhio del ciclone è finito Amaurys Perez che avrebbe pronunciato una bestemmia in diretta, con rischio squalifica. Il tutto è avvenuto durante la puntata andata in onda nella serata di ieri, con tantissimi utenti che immediatamente si sono accorti dell’accaduto, eppure nessuno sembra essersene accorto tra gli autori del programma e lo stesso Alfonso Signorini.

Non poteva mancare la bestemmia al Grande Fratello VIP: possibile squalifica per Amaurys Perez

Altro capitolo, dunque, dopo quella relativo a Codacons di alcuni giorni fa. Sappiamo però che con il mondo dei social sia davvero difficile sfuggire ad episodi piuttosto particolari che avvengono all’interno delle trasmissioni televisive e questo è anche il caso della bestemmia pronunciata in diretta da Amaurys Perez. Nel giro di poche ore il video in cui il concorrente del Grande Fratello Vip pronuncia la bestemmia diventa subito virale.

Non è la prima volta che Perez risulti coinvolto in un episodio di questo genere, infatti già nei giorni precedenti ha bestemmiato, ma nonostante le varie segnalazioni arrivate tramite Twitter, nessuno della produzione ha preso dei provvedimenti. Questo lascia pensare probabilmente ad una politica differente adottata dal Grande Fratello VIP, giudicando non più così gravi i casi di bestemmie. In passato tanti concorrenti sono stati costretti ad abbandonare immediatamente la casa dopo aver pronunciato una bestemmia.

In realtà è plausibile che si voglia fare maggiore chiarezza a riguardo ed è quello che ha detto a riguardo Alfonso Signorini. Essendo state tante le segnalazioni via social, il presentatore ha fatto sapere che si stanno studiando tutte le immagini a disposizione e chiaramente anche i file audio per riuscire effettivamente a capire se si possa trattare di bestemmia per Amaurys Perez.

Inoltre il presentatore ha anche fatto sapere che in caso di bestemmia il concorrente verrà immediatamente squalificato, come già accaduto in passato. Si tratterebbe quindi solo di una svista da parte della produzione, ma date le tantissime segnalazioni non si può far finta di niente, come accaduto invece per la prima bestemmia di Amaurys Perez al Grande Fratello Vip. Ci sarà la squalifica?

