PSA: Aggiornate il vostro Green Pass da booster per monodose

Aggiornate il vostro Green Pass da booster per monodose: è un adempimento che, in base ad un sondaggio emesso sulla nostra pagina, spannometricamente è sfuggito ad almeno un 10% dell’utenza media.

O meglio, molti non hanno sentito necessario verificare dato che al momento il Green Pass da booster per monodose o meno serve essenzialmente per l’accesso alle RSA.

Il motivo è semplice: essenzialmente il Green Pass, come abbiamo detto, per quanto riguarda l’utente finale si presenta che interpella un database.

Un insieme ben formattato di dati. Dati per i quali recentemente è cambiata la formattazione per una tipologia assai particolare, ancorché presente sul suolo nazionale in una certa quantità.

Coloro che hanno fatto l’eterologa da monodose Janssen a mRNA Moderna o Pfizer.

Per alcuni di loro è sfuggito che dal trenta Dicembre in poi è cominciato il “rollout”, l’invio di una nuova certificazione con una piccolissima differenza di formattazione.



L’eterologa non viene più indicata come “Dose 2/2”, ma come “Dose 2/1”.

Per quanto concerne l’Italia, @MinisteroSalute ha infatti indicato di aver: – recepito le nuove codifiche standard x schema dn/sn DGC V richiamo omologo/eterologo già da 27/12 – perfezionato le nuove emissioni DGC richiamo eterologo dn/sn 2/1 per tutta la finestra 11/11-22/12 pic.twitter.com/OU0SxaZF0A — RAW (@relationsatwork) December 31, 2021

Rendendo possibile per la release del 30 dicembre dell’app VerificaC19 discriminare in modo rapido ed efficiente, ed evitando violazioni della privacy di ogni tipo.

Cosa comporta questo per me?

Assolutamente niente se ottieni il tuo certificato mediante app Io e Immuni. Semplicemente una bella mattina, se non l’hai già avuta dopo il 30, riceverai una noticina che ti dice di scaricare il nuovo certificato, che riporterà la scritta 2/1 anziché 2/2 nella pagina interna.

Quella che, ricordiamo non sei tenuto a mostrare in sede di controlli.

Se invece hai preferito scaricare il certificato dal sito DGC, e se ti avvedi che esso riporta la dizione 2/2 e all’ingresso delle RSA ti viene chiesto di esibire il tampone in quanto il tuo certificato risulta essere quello Rafforzato e non Green Pass da booster per monodose, basterà riscaricarlo.

Alcune segnalazioni pervenute ci dicono che una piccola percentuale dell’utenza è ancora in attesa del Green Pass aggiornato.

Comprensibile, dato che l’uscita dei certificati è iniziata il 30 Dicembre.

Monitoreremo i tempi di attesa.

