Prove su Dragon Ball reale con sfera metallica trovata in Giappone: i Sayan sono fra noi

Può sembrare un annuncio scontato quello che trovate nel nostro articolo di oggi, eppure non è così. Già, perché la sfera metallica trovata in Giappone in questi giorni ha stuzzicato non poco la fantasia degli amanti degli anime. Colpa della forma e dell’aspetto molto particolare dell’oggetto, senza dimenticare la location. Del resto, tutto quello che avviene in quel Paese assume contorni “di fantasia”, essendo da sempre la patria degli anime.

Cosa sappiamo ad oggi sulla sfera metallica trovata in Giappone: zero legami con Dragon Ball

In passato abbiamo toccato solo marginalmente argomenti simili, mentre oggi merita decisamente una parentesi a parte la storia della sfera metallica trovata in Giappone. No, non c’è alcun nesso con Dragon Ball e le leggendarie sfere del drago, visto che in questi giorni qualcuno ha azzardato più o meno seriamente che potessero esserci delle correlazioni tra le cose. Talmente forte il nostro legame con quelle opere d’arte andate in onda su Italia 1, da voler credere a qualcosa di impossibile.

Le ipotesi più realistiche, almeno in un primo momento, affermavano che la sfera metallica trovata in Giappone potesse essere assimilabile al pallone spia che è stato abbattuto non molto tempo fa dagli Stati Uniti. Con relativo deterioramento dei rapporti diplomatico con la Cina. In questo frangente, stando a diverse fonti che hanno affrontato l’argomento, occorre limitarsi a parlare di una boa alla deriva. Con tanta delusione annessa per chi fantasticava scenari improbabili.

Nel giro di un paio di giorni, pertanto, è stato svelato il mistero della sfera metallica trovata in Giappone, su una spiaggia nella città di Hamamatsu. Dunque, nessuna prova sul fatto che Dragon Ball sia reale, nonostante in settimana più di una persona qui in Italia abbia sognato il contrario. Staremo a vedere come la prenderanno adesso nelle varie community ufficiali qui da noi.

