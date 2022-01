Prof NoVax lascia la classe citando Diego Fusaro, il sindaco sbotta: “Non si affidi ad un filosofo”

Si discute tantissimo a Crema delle parole di un’insegnante NoVax, la quale avrebbe deciso di portare avanti la “propria battaglia” congedandosi dalla classe con una citazione chiara di Diego Fusaro. Il filosofo, spesso invitato in tv per dire la sua contro il vaccino ed il green pass, di recente è stato protagonista di una polemica a distanza con Galli. Come abbiamo riportato tramite il nostro articolo, si è parlato delle cure che hanno consentito al medico di affrontare meglio la malattia dopo essere risultato positivo al Covid.

Insegnante NoVax cita Diego Fusaro e lascia la sua classe: la reazione del sindaco di Crema

Tornando alla storia dell’insegnante NoVax, le testimonianze degli ultimi giorni riportano che la donna abbia utilizzato un’espressione tipica dello stesso Diego Fusaro per salutare la classe: “Sono stata ‘amorevolmente sospesa’ per aver rifiutato la benedizione del sacro siero“. Come qualcuno sa, si tratta di parole sarcastiche che spesso e volentieri sono state scelte dal filosofo per sottolineare come il vaccino non rappresenti l’unica strada per mettersi alle spalle la pandemia Covid.

Episodio ritenuto grave dal Sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, che su Facebook ha avuto inizialmente parole dure per la docente. Attraverso un post, poi rimosso (qui trovate la spiegazione che, implicitamente, conferma anche l’autenticità del suo intervento iniziale), il Primo Cittadino ha accusato l’insegnante di aver affrontato con leggerezza un argomento delicato. Allo stesso tempo, ha invitato la donna a citare un biologo in questo particolare contesto e non un filosofo. Chiaro, in questo frangente, il riferimento allo stesso Diego Fusaro.

La storia, non a caso, è stata trattata anche da Il Giorno, il cui contributo consente di andare più a fondo a proposito di una storia che vede protagonista una docente NoVax. Si discuterà ancora a lungo di questa vicenda, anche in relazione alla citazione della classica espressione di Diego Fusaro.

