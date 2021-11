Produzione Grande Fratello si dissocia da Signorini sull’aborto: chiarimenti sull’allontanamento

Arriva puntuale una presa di posizione che consente di contestualizzare meglio quanto riportato in giornata, in merito alle parole pronunciate da Signorini sull’aborto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. In particolare, una nota ufficiale è pervenuta nel pomeriggio da Endemol Shrine, produttrice del programma. Dichiarazioni non banali, che non a caso hanno indotto tante persone a richiedere l’allontanamento del conduttore dal programma in questione. Ecco perché occorrono dei chiarimenti.

Cosa dice la produzione Grande Fratello su Signorini che si è detto contro l’aborto

La ricostruzione qui è necessaria. Parlando con Giucas Casella, in un contesto scherzoso, Signorini ha detto al concorrente del Grande Fratello VIP che “noi siamo contrari all’aborto”. Proprio il salto dalla prima persona singolare “io” al “noi”, trasformando un’opinione personale in idea condivisa tra più persone, ha sollevato un polverone. Al punto da rendere necessaria una comunicazione ufficiale di Endemol Shrine, disponibile per tutti su Twitter. I commenti mostrano il risentimento del pubblico:

“‘Noi siamo contrari’. Deve imparare a parlare per lui! Ed io vedo anche che ad una grande percentuale di pubblico, questo conduttore non piace. Non per il suo “pensiero”, ma perché questo programma non è proprio adatto a lui. Fateci un pensierino e cambiatelo!”;

“Perché sempre questi post di distanza/scuse a posteriore. Far fare televisione a gente che aziona il cervello quando parla è troppo difficile?”;

“Dovete mandarlo via, questa è solo l’ennesima uscita di pessimo gusto in un’edizione dove i messaggi che ha fatto passare sono tra i peggiori”;

“Negare il riconoscimento ad un diritto garantito dalla legge italiana, non è avere un parere discordante è un affronto alla società. La vostra “letterina” di presa di distanza, se non sarà seguita da più consoni provvedimenti, avrà lo stesso valore della nota carta bianca di Totò“.

Insomma, neppure quanto affermato dalla produzione del Grande Fratello ha smontato il caso relativo a Signorini, dopo le sue dichiarazioni sull’aborto. Da quello che ci risulta, comunque, al momento è da escludere il suo allontanamento dalla trasmissione.

