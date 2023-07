Problemi neurologici per Valentino Rossi seri: i soliti titolacci con cui si inventano notizie

Negli ultimi minuti in tanti ci hanno segnalato una news, in apparenza incentrata su seri problemi neurologici per Valentino Rossi. Con tanto di corsa in ospedale. Immediata l’apprensione dei tanti fan di un pilota che ha fatto la storia del motomondiale, al netto di anni conclusivi per la sua carriera non proprio a livelli altissimi. Senza girarci troppo intorno, vi diciamo subito che il clickbait in questo frangente risulti così estremo da indurci a parlare quasi di “bufala“.

Oggi parlano di problemi neurologici per Valentino Rossi seri: ancora titolacci di cui faremmo volentieri a meno

Se in passato la fake news sul “Dottore” morto è stata palese, qui tutto viene mascherato. Ed in tutta onestà siamo un po’ stanchi del modus operandi di alcune testate. Inutile la cantilena sul fatto che all’interno del pezzo venga specificato che la notizia riguardi un ricovero per il papà Graziano, tra le altre cose avvenuto due anni fa, perché se si decide di utilizzare nel titolo “Valentino Rossi, la corsa in ospedale era inevitabile: problemi neurologici serissimi“, allora occorre non prendersi ulteriormente in giro.

La volontà di prendersi gioco del lettore è palese, con un goffo clickbait che a lungo termine finirà non solo per rovinare l’immagine di chi scrive, ma anche creare pessimi presupposti con gli algoritmi di Google e Facebook. Solo questione di tempo, come avvenuto in passato con altre realtà editoriali. Tutto questo per dire che non esistono problemi neurologici per Valentino Rossi e che l’allarme tra i fan possa rientrare subito senza alcun problema.

La speranza è che si decida di sterzare e di darci un taglio con questo approccio, a prescindere dalle dinamiche descritte in precedenza, perché così certo non si può andare avanti. Dal canto nostro, non resta altro da fare che smentire nuovamente i rumors riguardanti fantomatici problemi neurologici per Valentino Rossi seri oggi 29 luglio.

