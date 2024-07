Prime conferme su Gabriele Magliozzo morto: il ragazzo di Palermo spento da una malattia

Sembrano esserci pochi dubbi, purtroppo, su Gabriele Magliozzo morto, visto che sui social hanno preso piede oggi una serie di messaggi sul ragazzo di Palermo che aveva anche un certo seguito su TikTok. Solo per scrupolo non usiamo la mascherina con “notizia vera”, in quanto attendiamo il necrologio ufficiale. In ogni caso, spiace che tutti i segnali di questo mercoledì ci portino inevitabilmente in quella direzione, soprattutto dopo aver condotto qualche piccola ricerca su Facebook.

Arrivano le prime conferme su Gabriele Magliozzo morto: il ragazzo di Palermo se ne sarebbe andato dopo una malattia

Per farvela breve, se da un lato ci imbattiamo sempre più spesso in post acchiappaclick riguardanti personaggi famosi, come abbiamo avuto modo di constatare non molto tempo fa con Costantino Vitagliano, è difficiile che quelli non etichettabili come “VIP” possano subire lo stesso trattamente. Nessuno avrebbe interesse, infatti, nel mettere in giro determinate voci su un ragazzo che comunque stava trovando il suo spazio su TikTok. Non c’è solo questo dettaglio, comunque, ad indurci ad essere pessimisti.

Nel dettaglio, dopo alcune segnalazioni che ci sono pervenute nel primo pomeriggio, ci siamo diretti all’interno dei profili social dei suoi genitori ed effettivamente il ragazzo di Palermo sembra essere passato a miglior vita. Non li linkeremo, né citeremo i loro nomi, per questioni di privacy, ma soprattutto come segno di rispetto per il profondo dolore che stanno vivendo. Ci limitiamo a raccogliere i fatti, visto che sui social c’era molto incertezza su una questione così delicata.

Insomma, era doveroso da parte nostra portare alla vostra attenzione un primo punto della situazione, in risposta a coloro che parlano di Gabriele Magliozzo morto oggi. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il ragazzo di Palermo ci abbia lasciati dopo aver combattuto contro una rapida e pesante malattia, ma è chiaro che ne sapremo di più solo nelle prossime ore.

