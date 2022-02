Prima replica dalla pagina ‘Figli di Putin’ sparita da Facebook: cosa sta accadendo

Arriva un importante aggiornamento a proposito della pagina “Figli di Putin”, in riferimento alla sua sparizione da Facebook. Dopo il primo approfondimento riportato in mattinata, infatti, ci sono un po’ di cose da aggiungere, considerando il fatto che non ci siano più tracce di questa popolare community all’interno del social network. Andiamo con ordine, perché allo stato attuale non è dato sapere se si tratti di una decisione presa dallo staff, oppure se in mattinata sia arrivata la “repressione” da parte di Zuckerberg.

Risposta ufficiale sulla pagina ‘Figli di Putin’ sparita da Facebook

Qualche indizio, a dirla tutta, ci arriva da Instagram, dove il profilo “Figli di Putin” risulta ancora attivo. Attorno alle 14, infatti, è apparso un post che ha provato a rendere più chiari alcuni concetti, soprattutto a coloro che criticano il progetto pensando che si tratti di un qualcosa finalizzato alla propaganda per il leader politico russo. Evidentemente le cose non stanno così, anche se il testo che segue non specifica come si sia determinata la situazione appena descritta su Facebook:

“Lo abbiamo ribadito qualche giorno fa e lo ripetiamo oggi: la pagina, nata come pagina satirica, alla luce degli sviluppi della situazione in Russia e Ucraina, riporterà semplicemente notizie reali e certificate, senza dare giudizi sull’operato di una e dell’altra controparte. Ci auguriamo che la diplomazia arrivi a scongiurare un conflitto di portata mondiale“.

Aggiungiamo che il profilo “Figli di Putin” sia stato rimosso anche da Twitter, oltre a Facebook, mentre su Instagram risulta ora il post menzionato tra i più recenti. Da alcune ore, poi, si fa molta fatica ad accedere anche al sito ufficiale creato dagli admin. Dunque, ci sono ancora molti nodi da sciogliere su questa storia. Vi faremo sapere appena ci saranno altre novità utili per rendere più chiara l’intera vicenda di cui tanto si parla.

