Prima disinformazione post-voto con la bandiera UE smontata a Roma

Ci segnalano i nostri contatti un post con la bandiera UE smontata a Roma. Possiamo ufficialmente inaugurare la prima segnalazione ricevuta di un caso di disinformazione seguente alle elezioni. Il tutto una campagna elettorale particolarmente accesa e infiltrata dalle fake news che continueranno ad accoglierci.

Nessuna forza politica dopo le elezioni ha rimosso alcuna bandiera Europa, nessuna forza eletta ha messo in discussione la presenza nell’Unione Europea (tutti prevedono almeno parte del programma destinata ai rapporti con l’Europa. Ovviamente impossibili se non vi fosse).

Il video segnalatoci? Esiste ma è datato, del 2013 e di tutt’altro significato.

Si tratta infatti di un blitz di Casapound del 2013, ancora disponibile su YouTube descritto come

Azione sotto la sede della rappresentanza Ue a Roma in via IV novembre. Militanti di CasaPound rubano la bandiera dell’Unione Europea in opposizione alle politiche economiche e finanziarie di Bruxelles, per una sovranità nazionale e monetaria.